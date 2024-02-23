Сбитие российского А-50: в разведке сообщили детали и показали маршрут последнего полета
Киев • УНН
Украинская разведка сообщила, что под Ейском был сбит модернизированный российский самолет раннего воздушного предупреждения и управления А-50У, что нанесло еще один серьезный удар по военному потенциалу россии.
Уничтоженный А-50У - новая модернизированная российская версия самолета. Об этом сообщили в Главном управлении разведки и раскрыли еще некоторые детали об уничтоженном российском самолете, передает УНН.
"В результате совместной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Воздушных Сил ВСУ над Азовским морем сбили очередной ценный российский самолет А-50У. Уничтожен А-50У - новая модернизированная российская версия самолета", - говорится в сообщении.
По данным разведки, речь идет о "воздушном командном пункте, который государство-агрессор использовало для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации".
Сбитие А-50У - очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической москвы, добавили в ГУР.
Кроме того, как сообщили в разведке, резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск.
Добавим
Стоимость такого судна, которых у государства-агрессора остались единицы, составляет 350 миллионов долларов.
Напомним
российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50. Оккупанты утверждают, что самолет был сбит "дружественным огнем", российской ПВО.
Впоследствии командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил информацию об уничтожении российского самолета А-50.
Сбитие российского А-50: в разведке сообщили детали и показали маршрут последнего полета
Украинская разведка сообщила, что под Ейском был сбит модернизированный российский самолет раннего воздушного предупреждения и управления А-50У, что нанесло еще один серьезный удар по военному потенциалу россии.
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