Сбитие российского А-50: в разведке сообщили детали и показали маршрут последнего полета

Уничтоженный А-50У - новая модернизированная российская версия самолета. Об этом сообщили в Главном управлении разведки и раскрыли еще некоторые детали об уничтоженном российском самолете, передает УНН.

"В результате совместной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Воздушных Сил ВСУ над Азовским морем сбили очередной ценный российский самолет А-50У. Уничтожен А-50У - новая модернизированная российская версия самолета", - говорится в сообщении.

По данным разведки, речь идет о "воздушном командном пункте, который государство-агрессор использовало для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации".

Сбитие А-50У - очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической москвы, добавили в ГУР.

Кроме того, как сообщили в разведке, резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск.

Добавим

Стоимость такого судна, которых у государства-агрессора остались единицы, составляет 350 миллионов долларов.

Напомним

российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50. Оккупанты утверждают, что самолет был сбит "дружественным огнем", российской ПВО.

Впоследствии командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил информацию об уничтожении российского самолета А-50.