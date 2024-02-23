Збиття російського А-50: у розвідці повідомили деталі та показали маршрут останнього польоту
Київ • УНН
Українська розвідка повідомила, що під єйськом був збитий модернізований російський літак раннього повітряного попередження і управління А-50У, що завдало ще одного серйозного удару по військовому потенціалу росії.
Знищений А-50У ― нова модернізована російська версія літака. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки та розкрили ще деякі деталі про знищений російський літак, передає УНН.
"У результаті спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Повітряних Сил ЗСУ над Азовським морем збили черговий цінний російський літак А-50У. Знищений А-50У ― нова модернізована російська версія літака", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, йдеться про "повітряний командний пункт, який держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації".
Збиття А-50У ― черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях терористичної москви, додали у ГУР.
Крім того, як повідомили у розвідці, різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста єйськ.
Додамо
Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить 350 мільйонів доларів.
Нагадаємо
російські військові заявили, що над Азовським морем був збитий військовий літак А-50. Окупанти стверджують, що літак був збитий "дружнім вогнем", російської ППО.
Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення російського літака А-50.