Повітряні сили зафіксували безпілотники "Shahed" у двох областях України
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомили, що над частинами Кіровоградської та Київської областей були помічені безпілотники "Shahed" іранського виробництва.
Зафіксовано ворожі БпЛА "Shahed" у деяких областях України.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Повітряні сили Збройних Сил України інформують про виявлення безпілотного літального апарату (БпЛА) "Shahed" на території Кіровоградської області, наближаючись до міста Кропивницький.
За інформацією, БпЛА також зафіксовано в Миронівському районі Київської області, рухаючись на північний захід (курс в напрямку Обухова).
Додатково, інший БпЛА виявлено у Броварському районі Київської області, характеризуючись постійною зміною курсу.
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