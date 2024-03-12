Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких регионах

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chernigovЧернигов
poltavaПолтава
sumyСумы
kharkivХарьков
Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  104490 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  103918 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  104168 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  110600 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  104148 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  188398 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177531 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173359 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  262001 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102736 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Новости по теме
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких регионах

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких регионах

  •  3859 просмотра
Атака беспилотника на российскую нефтебазу вызвала пожар

Атака беспилотника на российскую нефтебазу вызвала пожар

  •  4022 просмотра
12 марта: День ананаса, Всемирный день борьбы с киберцензурой, Всемирный день борьбы с киберцензурой

12 марта: День ананаса, Всемирный день борьбы с киберцензурой, Всемирный день борьбы с киберцензурой

  •  3746 просмотра
ВСУ предупреждают об угрозе авиационных ударов в прифронтовых областях

ВСУ предупреждают об угрозе авиационных ударов в прифронтовых областях

  •  8242 просмотра
На Харьковщине суд возвращает незаконно переданную в аренду землю стоимостью более 150 млн грн

На Харьковщине суд возвращает незаконно переданную в аренду землю стоимостью более 150 млн грн

  •  10861 просмотра
В Лондоне презентовали книгу "Around the war in twenty stories" о войне в Украине

В Лондоне презентовали книгу "Around the war in twenty stories" о войне в Украине

  •  8289 просмотра
ВОЗ доставила помощь больнице Аль-Шифа в Газе

ВОЗ доставила помощь больнице Аль-Шифа в Газе

  •  9068 просмотра
В TikTok распространяется "новость" о несуществующем законе о единовременной выплате 14 000 гривен для украинцев

В TikTok распространяется "новость" о несуществующем законе о единовременной выплате 14 000 гривен для украинцев

  •  12056 просмотра
Ривненские саперы обезвредили 7 фугасных авиационных бомб

Ривненские саперы обезвредили 7 фугасных авиационных бомб

  •  10526 просмотра
Изменения на Евровидении 2024: внедрены полноценные выступления и новое голосование

Изменения на Евровидении 2024: внедрены полноценные выступления и новое голосование

  •  9973 просмотра

Популярные

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в двух областях

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в двух областях

  •  46232 просмотра
Премьер-министр Швеции: Европа должна убедить США сосредоточиться на войне россии против Украины

Премьер-министр Швеции: Европа должна убедить США сосредоточиться на войне россии против Украины

  •  39914 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке

  •  72594 просмотра
российские беспилотники движутся в Винницу из нескольких регионов

российские беспилотники движутся в Винницу из нескольких регионов

  •  70063 просмотра
Консул Украины отметил недопустимые задержки пассажирских автобусов на границе

Консул Украины отметил недопустимые задержки пассажирских автобусов на границе

  •  85945 просмотра

Публикации

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  144202 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  230442 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  231394 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  262001 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  254980 просмотра

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких регионах

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Сумской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.

Война •   •  3859 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких регионах

Атака беспилотника на российскую нефтебазу вызвала пожар

На нефтебазе в нижегородской области рф вспыхнул пожар после того, как ее атаковали беспилотники.

Война •   •  4022 просмотра
Атака беспилотника на российскую нефтебазу вызвала пожар

12 марта: День ананаса, Всемирный день борьбы с киберцензурой, Всемирный день борьбы с киберцензурой

Сегодня, 12 марта, любители фруктов во многих странах мира могут присоединиться к празднованию Дня ананаса. Событие было основано в 1970 году, когда селекционеры вывели новый экстрасладкий сорт ананаса "Den Monte Cold".

УНН Lite •   •  3746 просмотра
12 марта: День ананаса, Всемирный день борьбы с киберцензурой, Всемирный день борьбы с киберцензурой

ВСУ предупреждают об угрозе авиационных ударов в прифронтовых областях

По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, зафиксирована повышенная активность тактической авиации противника вдоль границы, что создает угрозу применения авиационного оружия для прифронтовых районов.

Война •   •  8242 просмотра
ВСУ предупреждают об угрозе авиационных ударов в прифронтовых областях

На Харьковщине суд возвращает незаконно переданную в аренду землю стоимостью более 150 млн грн

Суд в Харьковской области обязал сельскохозяйственную компанию вернуть земельный участок площадью 24,3 га стоимостью более 150 млн грн, расположенный в приграничной полосе, предназначенной для защиты от российской агрессии.

Война •   •  10861 просмотра
На Харьковщине суд возвращает незаконно переданную в аренду землю стоимостью более 150 млн грн

В Лондоне презентовали книгу "Around the war in twenty stories" о войне в Украине

В Лондоне презентовали новую книгу британско-украинской писательницы Анны Шевченко, содержащую 20 реальных историй об обычных украинцах во время войны.

Культура •   •  8289 просмотра
В Лондоне презентовали книгу "Around the war in twenty stories" о войне в Украине

ВОЗ доставила помощь больнице Аль-Шифа в Газе

ВОЗ доставила необходимую помощь, включая продукты питания, топливо и медикаменты для 42 000 пациентов в больницу Аль-Шифа в Газе, которая продолжает работать на минимальном уровне и остро нуждается в специализированном медицинском персонале.

Здоровье •   •  9068 просмотра
ВОЗ доставила помощь больнице Аль-Шифа в Газе

В TikTok распространяется "новость" о несуществующем законе о единовременной выплате 14 000 гривен для украинцев

В TikTok распространилась фейковая новость о несуществующем украинском законе, который предусматривает единовременную выплату 14 000 гривен украинцам, которые не выехали из страны во время войны.

Общество •   •  12056 просмотра
В TikTok распространяется "новость" о несуществующем законе о единовременной выплате 14 000 гривен для украинцев

Ривненские саперы обезвредили 7 фугасных авиационных бомб

В Ровенской области Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обезвредила 7 фугасных авиационных бомб, обнаруженных местными жителями во время земляных работ.

Война •   •  10526 просмотра
Ривненские саперы обезвредили 7 фугасных авиационных бомб

Изменения на Евровидении 2024: внедрены полноценные выступления и новое голосование

В песенном конкурсе Евровидение 2024 года в Мальме страны "Большой пятерки" и Швеция выступят полноценно во время полуфинала. Также объявили расширение окон для голосования и онлайн-голосования для стран, которые не участвуют.

Культура •   •  9973 просмотра
Изменения на Евровидении 2024: внедрены полноценные выступления и новое голосование