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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют о потенциальной угрозе баллистических ракет в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке Украины

Еврокомиссия объявит о начале переговоров по вступлению Боснии и Герцеговины в ЕС

12 марта Европейская комиссия планирует объявить о начале переговоров по вступлению Боснии и Герцеговины в ЕС.

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Еврокомиссия объявит о начале переговоров по вступлению Боснии и Герцеговины в ЕС

Над западной частью страны зафиксирована активность вражеских БпЛА

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об активности вражеских беспилотников в западной части государства.

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Над западной частью страны зафиксирована активность вражеских БпЛА

ВВС Украины сообщили о ракетной опасности на Сумщине

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной угрозе в Сумской области.

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ВВС Украины сообщили о ракетной опасности на Сумщине

Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких регионах Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают об угрозе применения баллистических ракет в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Житомирской областях.

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Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких регионах Украины

Враг отброшен под Богдановкой, но россияне продвинулись под Невельским - DeepState

Украинские войска оттеснили оккупантов возле Богдановки, но вражеские силы продвинулись вперед возле Невельского.

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Враг отброшен под Богдановкой, но россияне продвинулись под Невельским - DeepState

БпЛА движутся в сторону западных областей

Военно-воздушные силы Украины сообщают, что российские беспилотники движутся на запад.

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БпЛА движутся в сторону западных областей

В феврале в Украине появилось 228 новых укрытий обустроенных за счет государства - Ткаченко

В феврале в Украине за государственный счет было обустроено 228 укрытий, в том числе 196 отремонтированных, 6 вновь построенных, 23 модульных укрытия и 3 объекта реконструированы/восстановлены, с приоритетом на учреждения образования и здравоохранения, а также жилые дома, в рамках постоянных усилий по строительству и обустройству защитных сооружений согласно плану, разработанному на конец 2023 года.

Война •   •  14177 просмотра
В феврале в Украине появилось 228 новых укрытий обустроенных за счет государства - Ткаченко

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в двух областях

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Полтавской и Харьковской областях.

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Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в двух областях

Премьер-министр Швеции: Европа должна убедить США сосредоточиться на войне россии против Украины

Премьер-министр Швеции Кристерссон призывает Европу убедить США сосредоточить внимание на войне россии против Украины, увеличивая собственную обороноспособность и согласовывая ее со стратегическими интересами Америки, в том числе с китайским вызовом.

Война •   •  21292 просмотра
Премьер-министр Швеции: Европа должна убедить США сосредоточиться на войне россии против Украины