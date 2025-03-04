Воздушные Силы предупреждают о движении вражеских дронов над Украиной
Киев • УНН
Зафиксировано движение групп БПЛА над Черным морем в направлении Одесской области и в других регионах Украины. Наибольшая угроза существует для Полтавской, Киевской и Харьковской областей.
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях из-за движения вражеских БПЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
По информации, группы дронов зафиксированы над Черным морем и движутся в сторону Одесской области. Также замечена активность вражеских БПЛА в направлении Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.
В Харьковской, Сумской и Черниговской областях также продолжается движение ударных беспилотников в северном и юго-западном направлениях. Полтавщина, Киевщина и Харьковщина находятся в зоне наибольшей угрозы.
Жителей регионов призывают оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями о работе ПВО.
Атака дронов: в каких областях Украины зафиксировано движение вражеских БпЛА01.03.25, 21:45 • 37101 просмотр