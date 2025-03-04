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Воздушные Силы предупреждают о движении вражеских дронов над Украиной

Киев • УНН

 • 30591 просмотра

Зафиксировано движение групп БПЛА над Черным морем в направлении Одесской области и в других регионах Украины. Наибольшая угроза существует для Полтавской, Киевской и Харьковской областей.

Воздушные Силы предупреждают о движении вражеских дронов над Украиной

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях из-за движения вражеских БПЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

По информации, группы дронов зафиксированы над Черным морем и движутся в сторону Одесской области. Также замечена активность вражеских БПЛА в направлении Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей. 

В Харьковской, Сумской и Черниговской областях также продолжается движение ударных беспилотников в северном и юго-западном направлениях. Полтавщина, Киевщина и Харьковщина находятся в зоне наибольшей угрозы. 

Жителей регионов призывают оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями о работе ПВО.

Атака дронов: в каких областях Украины зафиксировано движение вражеских БпЛА01.03.25, 21:45 • 37101 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
Харьковская область
Полтавская область
Одесская область
Днепропетровская область
Вооруженные силы Украины
Украина
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