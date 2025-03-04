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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Повітряні Сили попереджають про рух ворожих дронів над Україною

Київ • УНН

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Зафіксовано рух груп БпЛА над Чорним морем у напрямку Одещини та в інших регіонах України. Найбільша загроза існує для Полтавської, Київської та Харківської областей.

Повітряні Сили попереджають про рух ворожих дронів над Україною

Повітряна тривога оголошена в кількох областях через рух ворожих БпЛА. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

За інформацією, групи дронів зафіксовані над Чорним морем і рухаються в бік Одещини. Також помічена активність ворожих БпЛА в напрямку Дніпропетровщини, Полтавщини та Харківщини. 

У Харківській, Сумській та Чернігівській областях також триває рух ударних безпілотників у північному та південно-західному напрямках. Полтавщина, Київщина та Харківщина перебувають у зоні найбільшої загрози. 

Жителів регіонів закликають залишатися в укриттях та стежити за офіційними повідомленнями щодо роботи ППО.

Атака дронів: в яких областях України зафіксовано рух ворожих БпЛА01.03.25, 21:45 • 37104 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
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Полтавська область
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