Повітряні Сили попереджають про рух ворожих дронів над Україною
Київ • УНН
Зафіксовано рух груп БпЛА над Чорним морем у напрямку Одещини та в інших регіонах України. Найбільша загроза існує для Полтавської, Київської та Харківської областей.
Повітряна тривога оголошена в кількох областях через рух ворожих БпЛА. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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За інформацією, групи дронів зафіксовані над Чорним морем і рухаються в бік Одещини. Також помічена активність ворожих БпЛА в напрямку Дніпропетровщини, Полтавщини та Харківщини.
У Харківській, Сумській та Чернігівській областях також триває рух ударних безпілотників у північному та південно-західному напрямках. Полтавщина, Київщина та Харківщина перебувають у зоні найбільшої загрози.
Жителів регіонів закликають залишатися в укриттях та стежити за офіційними повідомленнями щодо роботи ППО.
Атака дронів: в яких областях України зафіксовано рух ворожих БпЛА01.03.25, 21:45 • 37104 перегляди