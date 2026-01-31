ВОЗ предостерегает: "гибридные паразиты" шистосомоза, поражающие внутренние органы, могут распространиться по всему миру
Киев • УНН
ВОЗ выразила обеспокоенность из-за появления гибридных форм паразитов шистосомоза, которые поражают внутренние органы и могут распространиться глобально. Болезнь, передающаяся через воду, уже зафиксирована в 78 странах.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила глобальную обеспокоенность из-за эволюции паразитарной болезни – шистосомоза. Ученые обнаружили появление гибридных форм паразитов, которые способны проникать в организм через кожу и годами оставаться незамеченными, поражая внутренние органы, в частности печень, легкие и половую систему. Об этом пишет УНН.
Подробности
Шистосомоз возникает при контакте человека или животного с водой, зараженной личинками определенных видов улиток. Паразиты выделяют ферменты, разъедающие кожу, попадают в кровеносную систему и развиваются во взрослых червей. Их яйца накапливаются в тканях, провоцируя иммунную реакцию, которая постепенно разрушает здоровые органы.
Опасность заключается в том, что болезнь может протекать бессимптомно в течение длительного времени, вызывая необратимые повреждения организма.
География распространения и глобальные риски
В настоящее время большинство из 250 миллионов инфицированных проживает в Африке, однако случаи заболевания уже зафиксированы в 78 странах мира, включая Китай, Индонезию и Венесуэлу. Эволюционные изменения паразита позволяют ему адаптироваться к новым регионам, что значительно усложняет борьбу с инфекцией. Это предупреждение обнародовали накануне Всемирного дня забытых тропических болезней, чтобы привлечь внимание к заболеваниям, от которых страдает более миллиарда человек в беднейших уголках планеты.
