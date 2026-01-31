ВОЗ предостерегает: "гибридные паразиты" шистосомоза, поражающие внутренние органы, могут распространиться по всему миру

$42.850.00
17:53
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
17:28
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в США
Эксклюзив
16:54
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
15:43
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
13:12
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смерти
31 января, 09:00
Mercedes представил новый бронированный автомобиль S-класса для мировых лидеров
31 января, 09:57
Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции
31 января, 11:24
Моральное состояние оккупантов держится на опиоидах: ГУР обнародовало новые перехваты
13:23
Спецпредставитель путина прибыл в Майами и уже отправился на переговоры с представителями Трампа
13:52
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
31 января, 10:00
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 26210 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
30 января, 18:21
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 55728 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье
30 января, 16:26
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем
30 января, 13:45
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора
30 января, 12:58
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Румыния
Харьковская область
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ
16:40
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смерти
31 января, 09:00
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder
31 января, 07:38
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 3
30 января, 18:42
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экране
30 января, 18:12
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Сериал

ВОЗ предостерегает: "гибридные паразиты" шистосомоза, поражающие внутренние органы, могут распространиться по всему миру

Киев • УНН

 816 просмотра

ВОЗ выразила обеспокоенность из-за появления гибридных форм паразитов шистосомоза, которые поражают внутренние органы и могут распространиться глобально. Болезнь, передающаяся через воду, уже зафиксирована в 78 странах.

ВОЗ предостерегает: "гибридные паразиты" шистосомоза, поражающие внутренние органы, могут распространиться по всему миру

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила глобальную обеспокоенность из-за эволюции паразитарной болезни – шистосомоза. Ученые обнаружили появление гибридных форм паразитов, которые способны проникать в организм через кожу и годами оставаться незамеченными, поражая внутренние органы, в частности печень, легкие и половую систему. Об этом пишет УНН.

Подробности

Шистосомоз возникает при контакте человека или животного с водой, зараженной личинками определенных видов улиток. Паразиты выделяют ферменты, разъедающие кожу, попадают в кровеносную систему и развиваются во взрослых червей. Их яйца накапливаются в тканях, провоцируя иммунную реакцию, которая постепенно разрушает здоровые органы.

Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха28.01.26, 10:19 • 26943 просмотра

Опасность заключается в том, что болезнь может протекать бессимптомно в течение длительного времени, вызывая необратимые повреждения организма.

География распространения и глобальные риски

В настоящее время большинство из 250 миллионов инфицированных проживает в Африке, однако случаи заболевания уже зафиксированы в 78 странах мира, включая Китай, Индонезию и Венесуэлу. Эволюционные изменения паразита позволяют ему адаптироваться к новым регионам, что значительно усложняет борьбу с инфекцией. Это предупреждение обнародовали накануне Всемирного дня забытых тропических болезней, чтобы привлечь внимание к заболеваниям, от которых страдает более миллиарда человек в беднейших уголках планеты. 

Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины30.01.26, 15:54 • 23447 просмотров

Степан Гафтко

Животные
Всемирная организация здравоохранения
Венесуэла
Индонезия
Африка
Китай