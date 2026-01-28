Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха

Фото: pixabay

В Буковеле фиксируют волну роста количества случаев ротавирусной инфекции. Подробнее о том, как уменьшить риск заражения во время отдыха и что на самом деле происходит в Карпатах, рассказали журналистке УНН вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко и организатор путешествий по Украине Юлия Веселовская.

Детали

Как утверждает врач Алла Мироненко, ротавирусная инфекция, как правило, начинается внезапно и сопровождается тяжелым общим состоянием. Чаще всего пациенты обращаются с жалобами на резкую слабость, интенсивную рвоту и диарею, а течение болезни в значительной степени зависит от возраста и того, болел ли человек раньше.

Очень опасно болеют маленькие дети, потому что у них еще нет достаточных защитных сил организма. К сожалению, бывают и летальные случаи среди детей до одного года - отмечает врач.

По ее словам, даже дети дошкольного возраста могут переносить болезнь в тяжелой форме. У взрослых, которые сталкиваются с ротавирусом впервые, также возможны серьезные осложнения, связанные с интоксикацией организма.

У взрослых может падать давление, возникают симптомы сильной интоксикации, иногда даже судороги - объясняет спикер.

Врач подчеркивает, что даже небольшие следы биологических жидкостей, с которыми выделялся вирус, могут вызвать заражение других людей.

Ротавирус является чрезвычайно заразным. Для инфицирования достаточно минимальной дозы возбудителя, а сам вирус устойчив в окружающей среде - говорит врач.

Основной путь передачи вируса контактный, через грязные руки и загрязненные поверхности, отмечает Алла Мироненко. Отдельно она прокомментировала и распространенные среди туристов слухи о том, что вместо ротавируса люди болеют из-за кишечной палочки. По словам врача, без лабораторных анализов точно отличить эти инфекции сложно.

Обычная кишечная палочка является частью нормальной микрофлоры. Но есть патогенные штаммы. Точно отличить можно лабораторно. На ротавирус существуют быстрые тесты, а по симптомам отличить не всегда возможно - объясняет она.

Однако в случае, когда симптомы ротавируса уже есть, врач советует не медлить и обращаться за медицинской помощью, особенно если речь идет о детях.

Лучше как можно скорее обратиться к врачу. В медучреждении проводят дезинтоксикацию, ставят капельницы - так состояние улучшается быстрее, а самолечение, особенно у детей, может быть очень опасным - подчеркивает она.

Также врач напомнила, что от ротавируса существует вакцина, хотя она и не входит в обязательный календарь прививок в Украине.

Вакцины против ротавируса разработаны. Они не являются обязательными, но доступны, в частности в частных клиниках - подчеркнула Алла Мироненко.

Организатор путешествий по Украине - Юлия Веселовская, также, детально изучила ситуацию с вирусом в Буковеле, планируя маршруты для себя и клиентов. По ее словам, ситуация не так очевидна, как кажется на первый взгляд.

На самом деле в Буковеле проблема не столько в ротавирусе. Основная проблема - это вода и канализация. Курорт строился под одно количество людей, а сейчас нагрузка на инфраструктуру значительно превышена. Новые объекты просто подключают к старым сетям, которые не расширяются - объясняет эксперт.

По словам организатора путешествий, из-за перегруженной канализации сточные воды могут попадать в верхние слои почвы, а оттуда вода может забираться из скважин для гостиниц и заведений питания.

В результате кишечные палочки и различные инфекции попадают в организм людей. Поэтому это часто не вирусная инфекция, а именно отравление. Особенно это проявляется в пик сезона, когда людей очень много и система просто не справляется - отмечает Юлия.

Турагент также не исключает, что на курортах могут фиксироваться и случаи ротавируса. В то же время, чтобы этого не произошло, стоит придерживаться элементарных правил.

Это так называемая "болезнь грязных рук". Если есть проблемы с гигиеной, водой, посудой, то риски возрастают. Именно поэтому стоит пить только бутилированную воду, даже умываться и чистить зубы бутилированной, пользоваться антисептиком, мыть чаще руки, избегать льда и быть осторожными с едой - предостерегает эксперт.

В то же время, по словам Юлии Веселовской, информация о заболевании существенно не повлияла на туристический спрос. Люди продолжают ехать в Карпаты, в частности из-за сезона катания и уже оплаченного проживания, или же для того, чтобы просто отдохнуть от сирен и взрывов.

Я не вижу обвала спроса. Буковель сейчас очень заполнен, даже самые дорогие отели - все раскуплены. Люди едут, но, надеюсь, больше обращают внимание на то, как обезопасить себя - подытожила организатор путешествий.

