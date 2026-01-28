$42.960.17
51.230.17
ukenru
Эксклюзив
08:19 • 42 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
03:48 • 11943 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 32422 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 48548 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 38534 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 56136 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 30525 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 56112 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 25448 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18971 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
94%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Крыму прозвучала серия взрывов: Керченский мост перекрыт, атакованы аэродромы - мониторы27 января, 22:31 • 16156 просмотра
В Белом доме появилось фото Трампа с путиным, сделанное во время встречи на Аляске27 января, 22:53 • 8584 просмотра
Правительство Венгрии запустило петицию против финансовой помощи Украине перед выборами с провокационными изображениями Зеленского27 января, 23:29 • 15824 просмотра
Кир Стармер прибыл в Пекин для перезагрузки экономических отношений с Китаем04:47 • 5110 просмотра
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб04:58 • 12962 просмотра
публикации
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 4896 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 56138 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 39455 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 56113 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 53815 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Кипер
Джером Пауэлл
Николас Мадуро
Виталий Кличко
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Белый дом
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 20070 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 19651 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 27323 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 30867 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 37474 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Truth Social
Старлинк

Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха

Киев • УНН

 • 46 просмотра

В Буковеле растет количество случаев ротавирусной инфекции, сопровождающейся тяжелыми симптомами. Эксперты объясняют причины и дают советы по профилактике, акцентируя внимание на проблемах с инфраструктурой курорта.

Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
Фото: pixabay

В Буковеле фиксируют волну роста количества случаев ротавирусной инфекции. Подробнее о том, как уменьшить риск заражения во время отдыха и что на самом деле происходит в Карпатах, рассказали журналистке УНН вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко и организатор путешествий по Украине Юлия Веселовская.

Детали

Как утверждает врач Алла Мироненко, ротавирусная инфекция, как правило, начинается внезапно и сопровождается тяжелым общим состоянием. Чаще всего пациенты обращаются с жалобами на резкую слабость, интенсивную рвоту и диарею, а течение болезни в значительной степени зависит от возраста и того, болел ли человек раньше.

Очень опасно болеют маленькие дети, потому что у них еще нет достаточных защитных сил организма. К сожалению, бывают и летальные случаи среди детей до одного года

- отмечает врач.

По ее словам, даже дети дошкольного возраста могут переносить болезнь в тяжелой форме. У взрослых, которые сталкиваются с ротавирусом впервые, также возможны серьезные осложнения, связанные с интоксикацией организма.

У взрослых может падать давление, возникают симптомы сильной интоксикации, иногда даже судороги

- объясняет спикер.

Врач подчеркивает, что даже небольшие следы биологических жидкостей, с которыми выделялся вирус, могут вызвать заражение других людей.

Ротавирус является чрезвычайно заразным. Для инфицирования достаточно минимальной дозы возбудителя, а сам вирус устойчив в окружающей среде 

- говорит врач.

Основной путь передачи вируса контактный, через грязные руки и загрязненные поверхности, отмечает Алла Мироненко. Отдельно она прокомментировала и распространенные среди туристов слухи о том, что вместо ротавируса люди болеют из-за кишечной палочки. По словам врача, без лабораторных анализов точно отличить эти инфекции сложно.

Во Львове после госпитализации учеников лицея подтвердили вспышку ротавируса: что известно11.11.25, 15:20 • 3210 просмотров

Обычная кишечная палочка является частью нормальной микрофлоры. Но есть патогенные штаммы. Точно отличить можно лабораторно. На ротавирус существуют быстрые тесты, а по симптомам отличить не всегда возможно

 - объясняет она.

Однако в случае, когда симптомы ротавируса уже есть, врач советует не медлить и обращаться за медицинской помощью, особенно если речь идет о детях.

Лучше как можно скорее обратиться к врачу. В медучреждении проводят дезинтоксикацию, ставят капельницы - так состояние улучшается быстрее, а самолечение, особенно у детей, может быть очень опасным

- подчеркивает она.

Также врач напомнила, что от ротавируса существует вакцина, хотя она и не входит в обязательный календарь прививок в Украине.

Вакцины против ротавируса разработаны. Они не являются обязательными, но доступны, в частности в частных клиниках

- подчеркнула Алла Мироненко.

Организатор путешествий по Украине - Юлия Веселовская, также, детально изучила ситуацию с вирусом в Буковеле, планируя маршруты для себя и клиентов. По ее словам, ситуация не так очевидна, как кажется на первый взгляд.

На самом деле в Буковеле проблема не столько в ротавирусе. Основная проблема - это вода и канализация. Курорт строился под одно количество людей, а сейчас нагрузка на инфраструктуру значительно превышена. Новые объекты просто подключают к старым сетям, которые не расширяются

- объясняет эксперт.

По словам организатора путешествий, из-за перегруженной канализации сточные воды могут попадать в верхние слои почвы, а оттуда вода может забираться из скважин для гостиниц и заведений питания.

В результате кишечные палочки и различные инфекции попадают в организм людей. Поэтому это часто не вирусная инфекция, а именно отравление. Особенно это проявляется в пик сезона, когда людей очень много и система просто не справляется

- отмечает Юлия.

Турагент также не исключает, что на курортах могут фиксироваться и случаи ротавируса. В то же время, чтобы этого не произошло, стоит придерживаться элементарных правил.

Это так называемая "болезнь грязных рук". Если есть проблемы с гигиеной, водой, посудой, то риски возрастают. Именно поэтому стоит пить только бутилированную воду, даже умываться и чистить зубы бутилированной, пользоваться антисептиком, мыть чаще руки, избегать льда и быть осторожными с едой

- предостерегает эксперт.

В то же время, по словам Юлии Веселовской, информация о заболевании существенно не повлияла на туристический спрос. Люди продолжают ехать в Карпаты, в частности из-за сезона катания и уже оплаченного проживания, или же для того, чтобы просто отдохнуть от сирен и взрывов.

Я не вижу обвала спроса. Буковель сейчас очень заполнен, даже самые дорогие отели - все раскуплены. Люди едут, но, надеюсь, больше обращают внимание на то, как обезопасить себя

- подытожила организатор путешествий.

Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье23.12.25, 14:03 • 93177 просмотров

Алла Киосак

ОбществоЗдоровье
Воздушная тревога
Война в Украине
Карпатские горы
Украина