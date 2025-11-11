Во Львове после госпитализации учеников лицея подтвердили вспышку ротавируса: что известно

Во Львове после того, как несколько учеников лицея оказались в инфекционной больнице после питания в столовой, у части госпитализированных лабораторно подтвердили ротавирусную инфекцию, а не пищевое отравление, сообщили во Львовском горсовете во вторник, пишет УНН.

Детали

"У 6 госпитализированных учеников лицея "Орияна" лабораторно подтвердили ротавирусную инфекцию, а не пищевое отравление", - сообщили в горсовете со ссылкой на данные Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

Как сообщили в центре, на 10 ноября было зарегистрировано 19 случаев заболевания. "Госпитализировано 18 человек, 1 человек находится на амбулаторном лечении. Среди заболевших 17 детей в возрасте до 15 лет", - сказано в сообщении Львовского областного ЦКПХ.

Трое пациентов, как отмечается, инфицировались в результате контакта по месту жительства.

У всех больных симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, диарея, общая слабость, боль в животе и повышение температуры тела до 39°C. По информации врачей, состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

По информации департамента образования и культуры горсовета, эпидемиологическое расследование вспышки кишечной инфекции продолжается - специалисты выясняют источник и факторы передачи.

Справка

Ротавирусная инфекция, напомнили в горсовете, является одной из наиболее распространенных причин острой диареи у детей, особенно в возрасте до 5 лет. Инкубационный период ротавирусной инфекции – от 1 до 3 дней. Это время от момента заражения до появления первых симптомов – в этот период человек уже может быть носителем вируса и передавать его другим.

Чтобы избежать инфицирования, нужно соблюдать основные гигиенические меры: тщательно мыть руки с мылом, особенно после туалета и перед едой, кипятить или очищать воду для питья, дезинфицировать поверхности и детские игрушки. Поэтому родителям важно приучить своих детей мыть руки до и после еды, после туалета, прогулки, пользоваться личными средствами гигиены.