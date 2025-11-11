Во Львове после госпитализации учеников лицея подтвердили вспышку ротавируса: что известно

$41.960.02
13:20 • 2824 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 10895 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 11404 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 14399 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
08:48 • 20561 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 23249 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27049 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 64110 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 76182 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 103842 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
Графики отключений электроэнергии
В Кировоградской области ликвидировали кассетный боеприпас крылатой ракеты
11 ноября, 04:09 • 12978 просмотра
День холостяка, День Независимости Польши и Международный день энергосбережения: что еще отмечают 11 ноября
11 ноября, 04:30 • 10876 просмотра
ISW: за призывом резервистов в РФ для защиты инфраструктуры скрываются планы их отправки в Украину
11 ноября, 05:44 • 6784 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направлении
11 ноября, 07:02 • 11573 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов
09:14 • 10925 просмотра
публикации
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананом
13:27 • 3408 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
13:01 • 10892 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 11401 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькой
10 ноября, 14:34 • 76940 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты
10 ноября, 13:36 • 126707 просмотра
Во Львове после госпитализации учеников лицея подтвердили вспышку ротавируса: что известно

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Во Львове лабораторно подтвердили ротавирусную инфекцию у 6 учеников лицея "Орияна", было зарегистрировано по меньшей мере 19 случаев заболевания. 18 человек госпитализированы, 17 из них – дети до 15 лет.

Во Львове после госпитализации учеников лицея подтвердили вспышку ротавируса: что известно

Во Львове после того, как несколько учеников лицея оказались в инфекционной больнице после питания в столовой, у части госпитализированных лабораторно подтвердили ротавирусную инфекцию, а не пищевое отравление, сообщили во Львовском горсовете во вторник, пишет УНН.

Детали

"У 6 госпитализированных учеников лицея "Орияна" лабораторно подтвердили ротавирусную инфекцию, а не пищевое отравление", - сообщили в горсовете со ссылкой на данные Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

Как сообщили в центре, на 10 ноября было зарегистрировано 19 случаев заболевания. "Госпитализировано 18 человек, 1 человек находится на амбулаторном лечении. Среди заболевших 17 детей в возрасте до 15 лет", - сказано в сообщении Львовского областного ЦКПХ.

Трое пациентов, как отмечается, инфицировались в результате контакта по месту жительства.

У всех больных симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, диарея, общая слабость, боль в животе и повышение температуры тела до 39°C. По информации врачей, состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

По информации департамента образования и культуры горсовета, эпидемиологическое расследование вспышки кишечной инфекции продолжается - специалисты выясняют источник и факторы передачи.

Во Львове 9 учеников лицея оказались в инфекционной больнице после питания в столовой08.11.25, 13:27 • 3752 просмотра

Справка

Ротавирусная инфекция, напомнили в горсовете, является одной из наиболее распространенных причин острой диареи у детей, особенно в возрасте до 5 лет. Инкубационный период ротавирусной инфекции – от 1 до 3 дней. Это время от момента заражения до появления первых симптомов – в этот период человек уже может быть носителем вируса и передавать его другим.

Чтобы избежать инфицирования, нужно соблюдать основные гигиенические меры: тщательно мыть руки с мылом, особенно после туалета и перед едой, кипятить или очищать воду для питья, дезинфицировать поверхности и детские игрушки. Поэтому родителям важно приучить своих детей мыть руки до и после еды, после туалета, прогулки, пользоваться личными средствами гигиены.

Юлия Шрамко

