Во Львове 9 учеников лицея оказались в инфекционной больнице после питания в столовой
Киев • УНН
10 человек, включая 9 учеников лицея "Орияна", госпитализированы во Львовскую областную инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией. Все пострадавшие питались в столовой лицея 4-5 ноября, состояние пациентов средней тяжести.
Во Львове произошла вспышка острой кишечной инфекции, 10 человек, в том числе 9 учеников из лицея, госпитализировали после питания в столовой, сообщили в субботу в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОВА, пишет УНН.
Подробности
"По состоянию на 7 ноября в КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница" госпитализировано 10 человек, среди которых 9 детей, учеников лицея "Орияна" (город Львов). У всех симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, многократная рвота, боль в животе, диарея", - говорится в сообщении.
Как указано, состояние пациентов - средней тяжести.
"По предварительным данным, все пострадавшие 4-5 ноября питались в столовой, с жалобами начали поступать в больницу 5 ноября", - сказано в сообщении.
Источник инфекции и факторы передачи сейчас устанавливаются. Информация уточняется.
Десять детей отравились после посещения аквапарка на Закарпатье – полиция11.07.25, 14:30 • 109478 просмотров