У Львові 9 учнів ліцею опинилися в інфекційній лікарні після харчування в їдальні
10 осіб, включаючи 9 учнів ліцею "Оріяна", госпіталізовано до Львівської обласної інфекційної лікарні з гострою кишковою інфекцією. Всі постраждалі харчувалися в їдальні ліцею 4-5 листопада, стан пацієнтів середньої важкості.
У Львові стався спалах гострої кишкової інфекції, 10 людей, у тому числі 9 учнів з ліцею, госпіталізували після харчування в їдальні, повідомили у суботу в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, пише УНН.
"Станом на 7 листопада до КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня" госпіталізовано 10 осіб, серед яких 9 дітей, учнів ліцею "Оріяна" (місто Львів). У всіх симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, багаторазове блювання, біль у животі, діарея", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, стан пацієнтів - середньої важкості.
"За попередніми даними, всі постраждалі 4-5 листопада харчувалися в їдальні, зі скаргами почали поступати до лікарні 5 листопада", - сказано у повідомленні.
Джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються. Інформація уточнюється.
