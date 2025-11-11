У Львові після госпіталізації учнів ліцею підтвердили спалах ротавірусу: що відомо
Київ • УНН
У Львові лабораторно підтвердили ротавірусну інфекцію у 6 учнів ліцею "Оріяна", було зареєстровано щонайменше 19 випадків захворювання. 18 осіб госпіталізовано, 17 з них – діти до 15 років.
У Львові після того, як декілька учнів ліцею опинилися в інфекційній лікарні після харчування в їдальні, у частини госпіталізованих лабораторно підтвердили ротавірусну інфекцію, а не харчове отруєння, повідомили у Львівській міськраді у вівторок, пише УНН.
Деталі
"У 6 госпіталізованих учнів ліцею "Оріяна" лабораторно підтвердили ротавірусну інфекцію, а не харчове отруєння", - повідомили у міськраді з посиланням на дані Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Як повідомили у центрі, на 10 листопада було зареєстровано 19 випадків захворювання. "Госпіталізовано 18 осіб, 1 особа перебуває на амбулаторному лікуванні. Серед захворілих 17 дітей віком до 15 років", - сказано у повідомленні Львівського обласного ЦКПХ.
Троє пацієнтів, як зазначається, інфікувалися внаслідок контакту за місцем проживання.
У всіх хворих симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювання, діарея, загальна слабкість, біль у животі та підвищення температури тіла до 39°C. За інформацією лікарів, стан пацієнтів оцінюється як середньої важкості.
За інформацією департаменту освіти та культури міськради, епідеміологічне розслідування спалаху кишкової інфекції триває - фахівці з’ясовують джерело та фактори передачі.
Довідково
Ротавірусна інфекція, нагадали у міськраді, є однією з найбільш поширених причин гострої діареї у дітей, особливо у віці до 5 років. Інкубаційний період ротавірусної інфекції – від 1 до 3 днів. Це час від моменту зараження до появи перших симптомів – у цей період людина вже може бути носієм вірусу і передавати його іншим.
Щоб уникнути інфікування, потрібно дотримуватися основних гігієнічних заходів: ретельно мити руки з милом, особливо після туалету та перед їжею, кип’ятити або очищати воду для пиття, дезінфікувати поверхні та дитячі іграшки. Тому батькам важливо привчити своїх дітей мити руки до та після їжі, після туалету, прогулянки, користуватися особистими засобами гігієни.