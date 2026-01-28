Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку

$42.960.17
У Буковелі зростає кількість випадків ротавірусної інфекції, що супроводжується важкими симптомами. Експерти пояснюють причини та дають поради щодо профілактики, наголошуючи на проблемах з інфраструктурою курорту.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

У Буковелі фіксують хвилю зростання кількості випадків ротавірусної інфекції. Детальніше про те, як зменшити ризик зараження під час відпочинку та що насправді відбувається у Карпатах розповіли журналістці УНН вірусолог, доктор медичних наук Алла Міроненко та організаторка подорожей Україною Юлія Веселовська.

Деталі

Як стверджує лікарка Алла Мироненко, ротавірусна інфекція, зазвичай, починається раптово і супроводжується важким загальним станом. Найчастіше пацієнти звертаються зі скаргами на різку слабкість, інтенсивну блювоту та діарею, а перебіг хвороби значною мірою залежить від віку та того, чи хворіла людина раніше.

Дуже небезпечно хворіють малі діти, бо в них ще немає достатніх захисних сил організму. На жаль, бувають і летальні випадки серед дітей до одного року

- зазначає лікарка.

За її словами, навіть діти дошкільного віку можуть переносити хворобу у важкій формі. У дорослих, які стикаються з ротавірусом уперше, також можливі серйозні ускладнення, пов’язані з інтоксикацією організму.

У дорослих може падати тиск, виникають симптоми сильної інтоксикації, іноді навіть судоми

- пояснює спікерка.

Лікарка наголошує, що навіть невеликі сліди біологічних рідин з якими виділявся вірус можуть спричинити зараження інших людей.

Ротавірус є надзвичайно заразним. Для інфікування достатньо мінімальної дози збудника, а сам вірус стійкий у навколишньому середовищі 

- каже лікарка.

Основний шлях передачі вірусу контактний, через брудні руки та забруднені поверхні, наголошує Алла Мироненко. Окремо вона прокоментувала й поширені серед туристів чутки про те, що замість ротавірусу люди хворіють через кишкову паличку. За словами лікарки, без лабораторних аналізів точно відрізнити ці інфекції складно.

Звичайна кишкова паличка є частиною нормальної мікрофлори. Але є патогенні штами. Точно відрізнити можна лабораторно. На ротавірус існують швидкі тести, а за симптомами відрізнити не завжди можливо

 - пояснює вона.

Однак разі, коли симптоми ротавірусу вже є, лікарка радить не зволікати й звертатися до медичної допомоги, особливо якщо йдеться про дітей.

Краще якнайшвидше звернутися до лікаря. У медзакладі проводять дезінтоксикацію, ставлять крапельниці - так стан покращується швидше, а самолікування, особливо у дітей, може бути дуже небезпечним

- підкреслює вона.

Також лікарка нагадала, що від ротавірусу існує вакцина, хоч вона і не входить до обов’язкового календаря щеплень в Україні.

Вакцини проти ротавірусу розроблені. Вони не є обов’язковими, але доступні, зокрема у приватних клініках

- наголосила Алла Мироненко.

Організаторка подорожей Україною - Юлія Веселовська, також, детально вивчила ситуацію з вірусом в Буковелі, плануючи маршрути для себе та клієнтів. За її словами, ситуація не така очевидна, як здається не перший погляд.

Насправді в Буковелі проблема не стільки в ротавірусі. Основна проблема - це вода і каналізація. Курорт будувався під одну кількість людей, а зараз навантаження на інфраструктуру значно перевищене. Нові об’єкти просто під’єднують до старих мереж, які не розширюються

- пояснює експертка.

За словами організаторки подорожей, через перевантажену каналізацію стічні води можуть потрапляти у верхні шари ґрунту, а звідти вода може забиратися зі свердловин для готелів і закладів харчування.

У результаті кишкові палички та різні інфекції потрапляють до організму людей. Тому це часто не вірусна інфекція, а саме отруєння. Особливо це проявляється в пік сезону, коли людей дуже багато і система просто не справляється

- зазначає Юлія.

Турагентка також не виключає, що на курортах можуть фіксуватися і випадки ротавірусу. Водночас, аби цього не сталося, варто дотримуватися елементарних правил.

Це так звана "хвороба брудних рук". Якщо є проблеми з гігієною, водою, посудом, то ризики зростають. Саме тому варто пити лише бутильовану воду, навіть вмиватися та чистити зуби бутильованою, користуватися антисептиком, мити частіше руки, уникати льоду та бути обережними з їжею

- застерігає експертка.

Водночас, за словами Юлії Веселовської, інформація про захворювання суттєво не вплинула на туристичний попит. Люди продовжують їхати в Карпати, зокрема через сезон катання і вже оплачене проживання, або ж для того, щоб просто відпочити від сирен та вибухів.

Я не бачу обвалу попиту. Буковель зараз дуже заповнений, навіть найдорожчі готелі - всі розкуплені. Люди їдуть, але, сподіваюся, більше звертають увагу на те, як убезпечити себе

- підсумувала організаторка подорожей.

Алла Кіосак

