ВОЗ застерігає: "гібридні паразити" шистосомозу, що вражають внутрішні органи, можуть поширитися по всьому світу

Київ • УНН

 • 110 перегляди

ВОЗ висловила стурбованість через появу гібридних форм паразитів шистосомозу, які вражають внутрішні органи та можуть поширитися глобально. Хвороба, що передається через воду, вже зафіксована у 78 країнах.

ВОЗ застерігає: "гібридні паразити" шистосомозу, що вражають внутрішні органи, можуть поширитися по всьому світу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВОЗ) висловила глобальну стурбованість через еволюцію паразитарної хвороби – шистосомозу. Вчені виявили появу гібридних форм паразитів, які здатні проникати в організм через шкіру та роками залишатися непоміченими, вражаючи внутрішні органи, зокрема печінку, легені та статеву систему. Про це пише УНН.

Деталі

Шистосомоз виникає під час контакту людини або тварини із водою, зараженою личинками певних видів равликів. Паразити виділяють ферменти, що роз'їдають шкіру, потрапляють у кровоносну систему та розвиваються у дорослих черв'яків. Їхні яйця накопичуються в тканинах, провокуючи імунну реакцію, яка поступово руйнує здорові органи.

Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку28.01.26, 10:19 • 26939 переглядiв

Небезпека полягає в тому, що хвороба може протікати безсимптомно протягом тривалого часу, спричиняючи незворотні пошкодження організму.

Географія розповсюдження та глобальні ризики

Наразі більшість із 250 мільйонів інфікованих проживає в Африці, проте випадки захворювання вже зафіксовані у 78 країнах світу, включаючи Китай, Індонезію та Венесуелу. Еволюційні зміни паразита дозволяють йому адаптуватися до нових регіонів, що значно ускладнює боротьбу з інфекцією. Це попередження оприлюднили напередодні Всесвітнього дня забутих тропічних хвороб, щоб привернути увагу до захворювань, від яких страждає понад мільярд людей у найбідніших куточках планети. 

Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України30.01.26, 15:54 • 23340 переглядiв

Степан Гафтко

Здоров'яНовини Світу
Тварини
Всесвітня організація охорони здоров'я
Венесуела
Індонезія
Африка
Китай