ВОЗ одобрила вакцину против обезьяньей оспы для подростков

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину компании Bavarian Nordic против обезьяньей оспы для прививки подростков. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что людей в возрасте от 12 до 17 лет считают особенно уязвимыми к вспышкам этой болезни.

ВОЗ одобрила вакцину для прививки детей в возрасте от 12 до 17 лет, после того, как в сентябре это сделал регуляторный орган Евросоюза по лекарственным средствам.

Также датская компания Bavarian Nordic также готовится к проведению клинического испытания, чтобы оценить безопасность вакцины для детей в возрасте от 2 до 12 лет. Это позволит потенциально расширить сферу использования препарата.

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ВОЗ также дала предварительную квалификацию вакцине Jynneos для подростков.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов ранее одобрило прививки этой вакциной только для взрослых в возрасте от 18 лет. Хотя во время вспышки оспы в 2022 году позволило использовать Jynneos подросткам.

Дополнение

В августе ВОЗ одобрила первую вакцину против обезьяньей оспы (mpox) от производителя Bavarian Nordic.

Вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет 2-дозовыми инъекциями с перерывом в 4 недели. Разрешается использование и одной дозы уже во время вспышки болезни, в случае, если поставки вакцины ограничены.

Напомним,

Летом в Минздраве заявили, что в Украине есть вакцина против оспы обезьян для групп риска. В 2024 году проведено 1 367 прививок.