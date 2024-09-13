Перша вакцина проти мавпячої віспи пройшла попередню кваліфікацію

Попередню кваліфікацію ВООЗ пройшла перша вакцина проти віспи мавп - MVA-BN, йдеться у заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає УНН.



Деталі

Очікується, що схвалення попередньої кваліфікації сприятиме своєчасному та розширеному доступу до вакцини в громадах із гострою потребою, зменшить передачу та допоможе стримати спалах захворювання.

Оцінка ВООЗ для попередньої кваліфікації ґрунтується на інформації, наданій виробником, Bavarian Nordic A/S, та перевірці Європейського агентства з лікарських засобів, регулюючого органу, який реєструє цю вакцину.

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Ця перша попередня кваліфікація вакцини проти віспи є важливим кроком у нашій боротьбі з цією хворобою, як у контексті поточних спалахів в Африці, так і в майбутньому - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Вакцину MVA-BN можна вводити людям старше 18 років у вигляді 2-дозової ін’єкції з інтервалом у 4 тижні. Після попереднього зберігання в холоді вакцину можна зберігати при 2–8 °C до 8 тижнів.

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Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ (SAGE) з імунізації переглянула всі наявні докази та рекомендувала використовувати вакцину MVA-BN у контексті спалаху віспи для осіб із високим ризиком зараження. Хоча вакцина MVA-BN наразі не ліцензована для осіб віком до 18 років, вона може використовуватися не за призначенням у немовлят, дітей і підлітків, а також у вагітних і людей з ослабленим імунітетом. Це означає, що використання вакцини рекомендується в умовах спалаху, коли переваги вакцинації переважають потенційні ризики.

Згідно з дослідженнями, однодозова вакцина MVA-BN, введена перед зараженням має 76% ефективності захисту людей від віспи мавп. У разі двох доз вакцини, показник збільшується до 82%.

Доповнення

Понад 120 країн підтвердили понад 103 000 випадків віспи мавп з початку глобального спалаху в 2022 році. Лише у 2024 році було 25 237 підозрюваних і підтверджених випадків і 723 смерті від різних спалахів у 14 країнах Африканського регіону (на основі даних дані від 8 вересня 2024 р.).

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