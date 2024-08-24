ВООЗ: 135 млн доларів потрібно для подолання спалаху мавпячої віспи
Київ • УНН
ВООЗ повідомляє про необхідність 135 млн доларів для боротьби з мавпячою віспою протягом 6 місяців. Нині зафіксовано понад 100 тис. випадків, 90% нових - у ДР Конго.
Для подолання спалаху мавпячої віспи потрібно 135 мільйонів доларів на найближчі шість місяців. Про це повідомляє ВООЗ, передає УНН.
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ВООЗ оголосила, що з початку глобального спалаху мавпячої віспи у 2022 році, нині зафіксовано понад 100 тисяч підтверджених випадків. Зокрема центром зосередження віспи є Демократична Республіка Конго, де зосереджено 90% нових випадків цього року.
У зв’язку з цим, ВООЗ розробила Глобальний стратегічний план готовності та реагування, який включає покращення спостереження, дослідження і розширення доступу до медичних засобів. Плани також передбачають підвищення фінансування на 135 мільйонів доларів для подолання спалаху в найближчі шість місяців.
ВООЗ закликала до глобальної солідарності та координації між міжнародними і національними партнерами для ефективного реагування на ситуацію.