ВОЗ: 135 млн долларов нужно для преодоления вспышки обезьяньей оспы

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

  •  89659 просмотра
Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

  •  101132 просмотра
Кулеба провел разговор с главой МИД Панамы об укреплении связей

Кулеба провел разговор с главой МИД Панамы об укреплении связей

  •  60755 просмотра
Байден поговорил с Зеленским перед Днем Независимости и пообещал новый пакет помощи

Байден поговорил с Зеленским перед Днем Независимости и пообещал новый пакет помощи

  •  87911 просмотра
Телефонный разговор с Байденом: Зеленский поблагодарил за «непоколебимую американскую поддержку»

Телефонный разговор с Байденом: Зеленский поблагодарил за «непоколебимую американскую поддержку»

  •  100021 просмотра
публикации
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  196083 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  191934 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  209242 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  221502 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  272611 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

  •  2001 просмотра
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

  •  89977 просмотра
Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

  •  21711 просмотра
Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

  •  25655 просмотра
В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

  •  32528 просмотра
Актуальное
ВОЗ: 135 млн долларов нужно для преодоления вспышки обезьяньей оспы

ВОЗ: 135 млн долларов нужно для преодоления вспышки обезьяньей оспы

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 03:54  •  465 просмотра

Read in English

ВОЗ сообщает о необходимости 135 млн долларов для борьбы с обезьяньей оспой в течение 6 месяцев. Сейчас зафиксировано более 100 тыс. случаев, 90% новых - в ДР Конго.

Для преодоления вспышки обезьяньей оспы нужно 135 миллионов долларов на ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщает ВОЗ, передает УНН.

Детали

ВОЗ объявила, что с начала глобальной вспышки обезьяньей оспы в 2022 году, сейчас зафиксировано более 100 тысяч подтвержденных случаев. В частности центром сосредоточения оспы является Демократическая Республика Конго, где сосредоточено 90% новых случаев этого года.

В связи с этим, ВОЗ разработала Глобальный стратегический план готовности и реагирования, который включает улучшение наблюдения, исследования и расширение доступа к медицинским средствам. Планы также предусматривают повышение финансирования на 135 миллионов долларов для преодоления вспышки в ближайшие шесть месяцев.

ВОЗ призвала к глобальной солидарности и координации между международными и национальными партнерами для эффективного реагирования на ситуацию.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ЗдоровьеНовости Мира
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные
  •  89959 просмотра

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  123231 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  130119 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  196083 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  106540 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  90464 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  79076 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  191934 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
21 августа 2024, 12:51  •  100130 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Эксклюзив
Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист
21 августа 2024, 12:43  •  97236 просмотра

Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Популярные

Телефонный разговор с Байденом: Зеленский поблагодарил за «непоколебимую американскую поддержку»

Телефонный разговор с Байденом: Зеленский поблагодарил за «непоколебимую американскую поддержку»

  •  100021 просмотра
Байден поговорил с Зеленским перед Днем Независимости и пообещал новый пакет помощи

Байден поговорил с Зеленским перед Днем Независимости и пообещал новый пакет помощи

  •  87911 просмотра
Кулеба провел разговор с главой МИД Панамы об укреплении связей

Кулеба провел разговор с главой МИД Панамы об укреплении связей

  •  60755 просмотра
Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

  •  101132 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

  •  89659 просмотра

Публикации

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  196083 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  191934 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  209242 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  221502 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  272611 просмотра

Война

Украина и США обсудили сотрудничество в сфере ядерной безопасности

Украина и США обсудили сотрудничество в сфере ядерной безопасности

  •  17336 просмотра
Вражеская авиация активна на юге и юго-востоке

Вражеская авиация активна на юге и юго-востоке

  •  32826 просмотра
Израильские удары в Газе: погибли 9 человек, среди них дети

Израильские удары в Газе: погибли 9 человек, среди них дети

  •  35615 просмотра
Атака БпЛА в воронежской области рф вызвала пожар и детонацию боеприпасов

Атака БпЛА в воронежской области рф вызвала пожар и детонацию боеприпасов

  •  39982 просмотра
В Одесской области объявлена ракетная опасность

В Одесской области объявлена ракетная опасность

  •  43302 просмотра

политика

Украина и США обсудили сотрудничество в сфере ядерной безопасности

Украина и США обсудили сотрудничество в сфере ядерной безопасности

  •  17336 просмотра
Филиппины требуют от Китая прекратить провокации в Южно-Китайском море

Филиппины требуют от Китая прекратить провокации в Южно-Китайском море

  •  15869 просмотра
Нападение хуситов на греческий танкер в Красном море вызвало три пожара

Нападение хуситов на греческий танкер в Красном море вызвало три пожара

  •  43750 просмотра
Министр сельского хозяйства Польши: помощь Украине и Молдове во вступлении в ЕС - в интересах страны и Союза

Министр сельского хозяйства Польши: помощь Украине и Молдове во вступлении в ЕС - в интересах страны и Союза

  •  48134 просмотра
Роберт Кеннеди-младший поддержал Дональда Трампа на выборах

Роберт Кеннеди-младший поддержал Дональда Трампа на выборах

  •  50990 просмотра

Война

Украина и США обсудили сотрудничество в сфере ядерной безопасности

Украина и США обсудили сотрудничество в сфере ядерной безопасности

  •  17336 просмотра
Вражеская авиация активна на юге и юго-востоке

Вражеская авиация активна на юге и юго-востоке

  •  32826 просмотра
Израильские удары в Газе: погибли 9 человек, среди них дети

Израильские удары в Газе: погибли 9 человек, среди них дети

  •  35615 просмотра
Атака БпЛА в воронежской области рф вызвала пожар и детонацию боеприпасов

Атака БпЛА в воронежской области рф вызвала пожар и детонацию боеприпасов

  •  39982 просмотра
В Одесской области объявлена ракетная опасность

В Одесской области объявлена ракетная опасность

  •  43302 просмотра

политика

Украина и США обсудили сотрудничество в сфере ядерной безопасности

Украина и США обсудили сотрудничество в сфере ядерной безопасности

  •  17336 просмотра
Филиппины требуют от Китая прекратить провокации в Южно-Китайском море

Филиппины требуют от Китая прекратить провокации в Южно-Китайском море

  •  15869 просмотра
Нападение хуситов на греческий танкер в Красном море вызвало три пожара

Нападение хуситов на греческий танкер в Красном море вызвало три пожара

  •  43750 просмотра
Министр сельского хозяйства Польши: помощь Украине и Молдове во вступлении в ЕС - в интересах страны и Союза

Министр сельского хозяйства Польши: помощь Украине и Молдове во вступлении в ЕС - в интересах страны и Союза

  •  48134 просмотра
Роберт Кеннеди-младший поддержал Дональда Трампа на выборах

Роберт Кеннеди-младший поддержал Дональда Трампа на выборах

  •  50990 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  89068 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  100624 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  102193 просмотра

Экономика

Самая богатая нефтяная компания россии стала убыточной и засекретила почти все финансовые показатели - СМИ

Самая богатая нефтяная компания россии стала убыточной и засекретила почти все финансовые показатели - СМИ

  •  28841 просмотра
Украина и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в агросекторе: в Минагро рассказали, что оно предусматривает

Украина и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в агросекторе: в Минагро рассказали, что оно предусматривает

  •  22248 просмотра
В Украине намолотили 32 млн тонн нового урожая, начали собирать сахарную свеклу

В Украине намолотили 32 млн тонн нового урожая, начали собирать сахарную свеклу

  •  21537 просмотра
Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

  •  34892 просмотра
Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

  •  25305 просмотра

Киев

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

  •  22607 просмотра
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

  •  69409 просмотра
Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  38002 просмотра
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

22 августа 2024, 21:44  •  100817 просмотра
В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

22 августа 2024, 15:42  •  44194 просмотра