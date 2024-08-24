ВОЗ: 135 млн долларов нужно для преодоления вспышки обезьяньей оспы
Киев • УНН
ВОЗ сообщает о необходимости 135 млн долларов для борьбы с обезьяньей оспой в течение 6 месяцев. Сейчас зафиксировано более 100 тыс. случаев, 90% новых - в ДР Конго.
Для преодоления вспышки обезьяньей оспы нужно 135 миллионов долларов на ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщает ВОЗ, передает УНН.
Детали
ВОЗ объявила, что с начала глобальной вспышки обезьяньей оспы в 2022 году, сейчас зафиксировано более 100 тысяч подтвержденных случаев. В частности центром сосредоточения оспы является Демократическая Республика Конго, где сосредоточено 90% новых случаев этого года.
В связи с этим, ВОЗ разработала Глобальный стратегический план готовности и реагирования, который включает улучшение наблюдения, исследования и расширение доступа к медицинским средствам. Планы также предусматривают повышение финансирования на 135 миллионов долларов для преодоления вспышки в ближайшие шесть месяцев.
ВОЗ призвала к глобальной солидарности и координации между международными и национальными партнерами для эффективного реагирования на ситуацию.