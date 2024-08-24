ВОЗ: 135 млн долларов нужно для преодоления вспышки обезьяньей оспы

Для преодоления вспышки обезьяньей оспы нужно 135 миллионов долларов на ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщает ВОЗ, передает УНН.

Детали

ВОЗ объявила, что с начала глобальной вспышки обезьяньей оспы в 2022 году, сейчас зафиксировано более 100 тысяч подтвержденных случаев. В частности центром сосредоточения оспы является Демократическая Республика Конго, где сосредоточено 90% новых случаев этого года.

В связи с этим, ВОЗ разработала Глобальный стратегический план готовности и реагирования, который включает улучшение наблюдения, исследования и расширение доступа к медицинским средствам. Планы также предусматривают повышение финансирования на 135 миллионов долларов для преодоления вспышки в ближайшие шесть месяцев.

ВОЗ призвала к глобальной солидарности и координации между международными и национальными партнерами для эффективного реагирования на ситуацию.