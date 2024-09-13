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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Первая вакцина против обезьяньей оспы прошла предварительную квалификацию

Первая вакцина против обезьяньей оспы прошла предварительную квалификацию

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 10:38  •  210 просмотра

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Вакцина MVA-BN прошла предварительную квалификацию ВОЗ для борьбы с оспой обезьян. Она имеет эффективность 82% при двух дозах и рекомендована для лиц старше 18 лет с высоким риском заражения.

Предварительную квалификацию ВОЗ прошла первая вакцина против оспы обезьян - MVA-BN, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает УНН.

Детали

Ожидается, что одобрение предварительной квалификации будет способствовать своевременному и расширенному доступу к вакцине в общинах с острой потребностью, уменьшит передачу и поможет сдержать вспышку заболевания.

Оценка ВОЗ для предварительной квалификации основывается на информации, предоставленной производителем, Bavarian Nordic A/S, и проверке Европейского агентства по лекарственным средствам, регулирующего органа, который регистрирует эту вакцину.

Эта первая предварительная квалификация вакцины против оспы является важным шагом в нашей борьбе с этой болезнью, как в контексте текущих вспышек в Африке, так и в будущем

- заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. 

Вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет в виде 2-дозовой инъекции с интервалом в 4 недели. После предварительного хранения в холоде вакцину можно хранить при 2-8 °C до 8 недель.

ВООЗ: 135 млн доларів потрібно для подолання спалаху мавпячої віспи24 августа 2024, 03:54 • 20572 просмотра

Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ (SAGE) по иммунизации пересмотрела все имеющиеся доказательства и рекомендовала использовать вакцину MVA-BN в контексте вспышки оспы для лиц с высоким риском заражения. Хотя вакцина MVA-BN пока не лицензирована для лиц в возрасте до 18 лет, она может использоваться не по назначению у младенцев, детей и подростков, а также у беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Это означает, что использование вакцины рекомендуется в условиях вспышки, когда преимущества вакцинации перевешивают потенциальные риски.

Согласно исследованиям, однодозовая вакцина MVA-BN, введенная перед заражением имеет 76% эффективности защиты людей от оспы обезьян. В случае двух доз вакцины, показатель увеличивается до 82%. 

Дополнение

Более 120 стран подтвердили более 103 000 случаев оспы обезьян с начала глобальной вспышки в 2022 году. Только в 2024 году было 25 237 подозреваемых и подтвержденных случаев и 723 смерти от различных вспышек в 14 странах Африканского региона (на основе данных данные от 8 сентября 2024 г.).

За тиждень у країнах Африки виявили ще 1200 випадків мавпячої віспи18 августа 2024, 17:37 • 25177 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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