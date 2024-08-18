В течение последней недели в странах зарегистрировали 1200 новых случаев вирусной инфекции mpox, также известной как обезьянья оспа или оспа обезьян. Об этом пишет УНН со ссылкой на отчет Агентства здравоохранения Африканского союза (CDC).

Детали

Всего с начала года было зафиксировано 18 737 случаев заражения в 12 странах Африканского союза, 541 человек умер.

Согласно документу только за последнюю неделю зафиксировано 1200 новых случаев заболевания и 24 смерти.

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Анализ охватывает период с 9 по 16 августа. Новые случаи за неделю зафиксировали в пяти странах Африканского союза - Бурунди, ЦАР, ДР Конго, Нигерии и Руанде.

Напомним,

В Швеции зафиксировали случай обезьяньей оспы. Это впервые заболевание обнаружили за пределами африканского континента.