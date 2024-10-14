ВООЗ схвалила вакцину проти мавпячої віспи для підлітків

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9920 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 21456 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 37225 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 50411 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 84377 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67750 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79691 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94278 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87489 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180835 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
51%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11919 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 7866 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 9612 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 7130 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 6684 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 37220 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180833 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336391 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270244 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380553 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 1416 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3240 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 50408 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18913 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24039 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

ВООЗ схвалила вакцину проти мавпячої віспи для підлітків

Київ • УНН

 • 11368 перегляди

ВООЗ схвалила вакцину Bavarian Nordic проти мавпячої віспи для щеплення підлітків 12-17 років. Компанія також готується до клінічних випробувань вакцини для дітей 2-12 років.

ВООЗ схвалила вакцину проти мавпячої віспи для підлітків

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) схвалила вакцину компанії Bavarian Nordic проти мавпячої віспи для щеплення підлітків.  Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що людей віком від 12 до 17 років вважають особливо вразливими до спалахів цієї хвороби.

ВООЗ схвалила вакцину для щеплення дітей віком від 12 до 17 років, після того, як у вересні це зробив регуляторний орган Євросоюзу з лікарських засобів.

Також данська компанія Bavarian Nordic також готується до проведення клінічного випробування, аби оцінити безпечність вакцини для дітей віком від 2 до 12 років. Це дозволить потенційно розширити сферу використання препарату.

Світовій пандемії бути: про прогнози щодо неї розповіла інфекціоніст Ольга Голубовська13.09.24, 12:36 • 32757 переглядiв

ВООЗ також дала попередню кваліфікацію вакцині Jynneos для підлітків.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Сполучених Штатів раніше схвалило щеплення цією вакциною лише для дорослих віком від 18 років. Хоча під час спалаху віспи у 2022 році дозволило використовувати Jynneos підліткам.

Доповнення

У серпні ВООЗ схвалила першу вакцину проти мавпячої віспи (mpox) від виробника Bavarian Nordic.

Вакцину MVA-BN можна вводити людям старше 18 років 2-дозовими ін’єкціями з перервою у 4 тижні. Дозволяється використання і однієї дози вже під час спалаху хвороби, у разі, якщо постачання вакцини обмежено.

Нагадаємо

Влітку у МОЗ заявили, що в Україні є вакцина проти віспи мавп для груп ризику. У 2024 році проведено 1 367 щеплень.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
Всесвітня організація охорони здоров'я
Європейський Союз
Данія
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,606.94