ВООЗ схвалила вакцину проти мавпячої віспи для підлітків
Київ • УНН
ВООЗ схвалила вакцину Bavarian Nordic проти мавпячої віспи для щеплення підлітків 12-17 років. Компанія також готується до клінічних випробувань вакцини для дітей 2-12 років.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) схвалила вакцину компанії Bavarian Nordic проти мавпячої віспи для щеплення підлітків. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що людей віком від 12 до 17 років вважають особливо вразливими до спалахів цієї хвороби.
ВООЗ схвалила вакцину для щеплення дітей віком від 12 до 17 років, після того, як у вересні це зробив регуляторний орган Євросоюзу з лікарських засобів.
Також данська компанія Bavarian Nordic також готується до проведення клінічного випробування, аби оцінити безпечність вакцини для дітей віком від 2 до 12 років. Це дозволить потенційно розширити сферу використання препарату.
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ВООЗ також дала попередню кваліфікацію вакцині Jynneos для підлітків.
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Сполучених Штатів раніше схвалило щеплення цією вакциною лише для дорослих віком від 18 років. Хоча під час спалаху віспи у 2022 році дозволило використовувати Jynneos підліткам.
Доповнення
У серпні ВООЗ схвалила першу вакцину проти мавпячої віспи (mpox) від виробника Bavarian Nordic.
Вакцину MVA-BN можна вводити людям старше 18 років 2-дозовими ін’єкціями з перервою у 4 тижні. Дозволяється використання і однієї дози вже під час спалаху хвороби, у разі, якщо постачання вакцини обмежено.
Нагадаємо
Влітку у МОЗ заявили, що в Україні є вакцина проти віспи мавп для груп ризику. У 2024 році проведено 1 367 щеплень.