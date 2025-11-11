Восстановлено электроснабжение в пункте пропуска "Дьяковцы" на границе с Румынией - ГПСУ
Киев • УНН
В международном автомобильном пункте пропуска "Дьяковцы" на украинско-румынской границе восстановлено электроснабжение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Электроснабжение в пункте пропуска "Дьяковцы" восстановлено
Во вторник, 11 ноября, из-за массированных российских атак на инфраструктуру Украины, в международном автомобильном пункте пропуска "Дьяковцы", что на границе с Румынией отсутствовало промышленное электроснабжение. Оформление транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях не осуществлялось.
В ночь на 11 ноября Румыния активировала системы ПВО из-за российской атаки на юг Украины. Министерство обороны соседней страны сообщило о падении и обломках дрона.