Восстановлено электроснабжение в пункте пропуска "Дьяковцы" на границе с Румынией - ГПСУ

В международном автомобильном пункте пропуска "Дьяковцы" на украинско-румынской границе восстановлено электроснабжение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Детали

Электроснабжение в пункте пропуска "Дьяковцы" восстановлено - говорится в сообщении.

Контекст

Во вторник, 11 ноября, из-за массированных российских атак на инфраструктуру Украины, в международном автомобильном пункте пропуска "Дьяковцы", что на границе с Румынией отсутствовало промышленное электроснабжение. Оформление транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях не осуществлялось.

Напомним

В ночь на 11 ноября Румыния активировала системы ПВО из-за российской атаки на юг Украины. Министерство обороны соседней страны сообщило о падении и обломках дрона.