Відновлено електроживлення у пункті пропуску "Дяківці" на кордоні з Румунією - ДПСУ
Київ • УНН
У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дяківці" на українсько-румунському кордоні відновлено електроживлення. Раніше, 11 листопада, через російські атаки на інфраструктуру, пункт не працював.
У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дяківці" на українсько-румунському кордоні відновлено електроживлення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Деталі
Електроживлення у пункті пропуску "Дяківці" відновлено
Контекст
У вівторок, 11 листопада, через масовані російські атаки на інфраструктуру України, в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дяківці", що на кордоні з Румунією було відсутнє промислове електроживлення. Оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснювалось.
Нагадаємо
У ніч на 11 листопада Румунія активувала системи ППО через російську атаку на південь України. Міністерство оборони сусідньої країни повідомило про падіння і уламки дрона.