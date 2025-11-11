Відновлено електроживлення у пункті пропуску "Дяківці" на кордоні з Румунією - ДПСУ

$41.960.02
19:55 • 10661 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 27044 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35255 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52688 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 34036 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50577 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41565 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22960 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24865 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26294 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18792 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11349 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17644 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9756 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6282 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45977 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50579 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41567 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94190 перегляди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6290 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30048 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35311 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 61013 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 137006 перегляди
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Відновлено електроживлення у пункті пропуску "Дяківці" на кордоні з Румунією - ДПСУ

Київ • УНН

 • 1808 перегляди

У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дяківці" на українсько-румунському кордоні відновлено електроживлення. Раніше, 11 листопада, через російські атаки на інфраструктуру, пункт не працював.

Відновлено електроживлення у пункті пропуску "Дяківці" на кордоні з Румунією - ДПСУ

У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дяківці" на українсько-румунському кордоні відновлено електроживлення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Деталі

Електроживлення у пункті пропуску "Дяківці" відновлено

 - йдеться в повідомленні.

Контекст

У вівторок, 11 листопада, через масовані російські атаки на інфраструктуру України, в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дяківці", що на кордоні з Румунією було відсутнє промислове електроживлення. Оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснювалось.

Нагадаємо

У ніч на 11 листопада Румунія активувала системи ППО через російську атаку на південь України. Міністерство оборони сусідньої країни повідомило про падіння і уламки дрона.

Євген Устименко

Суспільство
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Державний кордон України
Електроенергія
Державна прикордонна служба України
Румунія
Україна