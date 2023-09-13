Вражеский удар по Змиевке на Херсонщине: возросло количество пострадавших

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"Стало известно о еще одном пострадавшем в результате российского удара по Змиевке. Это 53-летний волонтер, который получил минно-взрывную травму и ранение ноги. Сейчас он находится в больнице", - уточнил информацию Прокудин.

Ранее глава Херсонской ОГА сообщал, что послеобеденные россияне атаковали населенный пункт, сбросив взрывчатку с беспилотника. Было известно о двух пострадавших - 54-летней волонтерке и 68-летней местной жительнице. Отмечалось, что обоих раненых доставили в больницу.

Дополнение

Сегодня днем российские войска второй раз за среду обстреляли поселок Одрадокаменка Херсонской области, один человек пострадал. После утреннего обстрела пострадали 81-летняя женщина и 74-летний мужчина.

За прошедшие сутки россияне обстреляли Херсонскую область 85 раз. Ранены четыре человека.

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