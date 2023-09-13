Вражеский удар по Змиевке на Херсонщине: возросло количество пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Стало известно о еще одном пострадавшем во время вражеского обстрела Херсонщины, когда враг попал по Змиевке в Бериславской громаде (оккупанты с беспилотника сбросили взрывчатку). Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"Стало известно о еще одном пострадавшем в результате российского удара по Змиевке. Это 53-летний волонтер, который получил минно-взрывную травму и ранение ноги. Сейчас он находится в больнице", - уточнил информацию Прокудин.
Ранее глава Херсонской ОГА сообщал, что послеобеденные россияне атаковали населенный пункт, сбросив взрывчатку с беспилотника. Было известно о двух пострадавших - 54-летней волонтерке и 68-летней местной жительнице. Отмечалось, что обоих раненых доставили в больницу.
Дополнение
Сегодня днем российские войска второй раз за среду обстреляли поселок Одрадокаменка Херсонской области, один человек пострадал. После утреннего обстрела пострадали 81-летняя женщина и 74-летний мужчина.
За прошедшие сутки россияне обстреляли Херсонскую область 85 раз. Ранены четыре человека.
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