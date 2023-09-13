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Кількість постраждалих через обстріл рф Одрадокамʼянки на Херсонщині зросла до двох

Київ • УНН

 • 182480 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Двоє людей отримали поранення внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу селища Одрадокамʼянка Херсонської області. Постраждали 81-річна жінка та 74-річний чоловік. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.

Цитата

“Уточнення! Також через авіаційний удар по Одрадокамʼянці постраждав 74-річний чоловік. У місцевого жителя — поранення голови, грудної клітини, ніг, а також контузія”, - йдеться у повідомленні.

Раніше УНН повідомляв про одну постраждалу через обстріл рф Одрадокамʼянки.

Доповнення

Російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область 85 разів. Поранено чотирьох людей.

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