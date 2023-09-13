Кількість постраждалих через обстріл рф Одрадокамʼянки на Херсонщині зросла до двох

Цитата

“Уточнення! Також через авіаційний удар по Одрадокамʼянці постраждав 74-річний чоловік. У місцевого жителя — поранення голови, грудної клітини, ніг, а також контузія”, - йдеться у повідомленні.

Раніше УНН повідомляв про одну постраждалу через обстріл рф Одрадокамʼянки.

Доповнення

Російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область 85 разів. Поранено чотирьох людей.



