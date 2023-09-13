Количество пострадавших из-за обстрела рф Одрадокаменки на Херсонщине возросло до двух

Цитата

“Уточнение! Также из-за авиационного удара по Одрадокаменке пострадал 74-летний мужчина. У местного жителя — ранения головы, грудной клетки, ног, а также контузия”, - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал об одной пострадавшей из-за обстрела рф Одрадокаменки.

Дополнение

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 85 раз. Ранены четыре человека.



