Количество пострадавших из-за обстрела рф Одрадокаменки на Херсонщине возросло до двух
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Два человека получили ранения в результате сегодняшнего вражеского обстрела поселка Одрадокаменка Херсонской области. Пострадали 81-летняя женщина и 74-летний мужчина. Об этом сообщает Херсонская ОВА, пишет УНН.
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“Уточнение! Также из-за авиационного удара по Одрадокаменке пострадал 74-летний мужчина. У местного жителя — ранения головы, грудной клетки, ног, а также контузия”, - говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал об одной пострадавшей из-за обстрела рф Одрадокаменки.
Дополнение
Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 85 раз. Ранены четыре человека.