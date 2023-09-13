Окупанти обстріляли Одрадокамʼянку на Херсонщині: постраждала літня жінка

Цитата

“Близько 10 ранку російська авіація атакувала Одрадокамʼянку. Через ворожий удар постраждала 81-річна жінка. У неї – мінно-вибухова травма та контузія”, -йдеться у повідомленні.

Жінку доставили до лікарні, де їй надають меддопомогу.

Доповнення

Російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область 85 разів. Поранено чотирьох людей.