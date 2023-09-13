Окупанти обстріляли Одрадокамʼянку на Херсонщині: постраждала літня жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Російські війська сьогодні вранці обстріляли селище Одрадокамʼянка Херсонської області, поранення отримала 81-річна жінка. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.
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“Близько 10 ранку російська авіація атакувала Одрадокамʼянку. Через ворожий удар постраждала 81-річна жінка. У неї – мінно-вибухова травма та контузія”, -йдеться у повідомленні.
Жінку доставили до лікарні, де їй надають меддопомогу.
Доповнення
Російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область 85 разів. Поранено чотирьох людей.