Окупанти 85 разів обстріляли Херсонщину, поранено чотирьох людей

Цитата

«За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 531 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків, авіації. Був здійснений запуск 1 крилатої ракети. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів», - написав Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю дошкільного навчального закладу у Херсонському районі, територію підприємства у Херсоні.

«Через російську агресію 4 людини дістали поранення», - повідомив Прокудін.

Доповнення

Окупанти обстріляли село під Херсоном. Серед поранених поліцейський.