Окупанти 85 разів обстріляли Херсонщину, поранено чотирьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область 85 разів. Поранено чотирьох людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
Цитата
«За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 531 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків, авіації. Був здійснений запуск 1 крилатої ракети. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів», - написав Прокудін.
За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю дошкільного навчального закладу у Херсонському районі, територію підприємства у Херсоні.
«Через російську агресію 4 людини дістали поранення», - повідомив Прокудін.
Доповнення
Окупанти обстріляли село під Херсоном. Серед поранених поліцейський.