Армія рф обстріляла село під Херсоном: серед поранених поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Окупанти обстріляли село під Херсоном. Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, серед поранених - поліцейський, передає УНН.
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Як повідомив Мрочко, армія рф обстріляла село Садове близько 18.00.
"На зараз відомо про двох поранених, один з них - поліцейський, який був при виконанні службових обов'язків. Чоловікам надана медична допомога", - додав керівник Херсонської МВА.
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