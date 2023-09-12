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29 березня, 17:57 • 263261 перегляди

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Армія рф обстріляла село під Херсоном: серед поранених поліцейський

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Окупанти обстріляли село під Херсоном. Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, серед поранених - поліцейський, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Мрочко, армія рф обстріляла село Садове близько 18.00.

"На зараз відомо про двох поранених, один з них - поліцейський, який був при виконанні службових обов'язків. Чоловікам надана медична допомога", - додав керівник Херсонської МВА.

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