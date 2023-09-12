Армия рф обстреляла село под Херсоном: среди раненых полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Оккупанты обстреляли село под Херсоном. Как сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, среди раненых - полицейский, передает УНН.
Детали
Как сообщил Мрочко, армия рф обстреляла село Садовое около 18.00.
"На сейчас известно о двух раненых, один из них - полицейский, который был при исполнении служебных обязанностей. Мужчинам оказана медицинская помощь", - добавил руководитель Херсонской МВА.
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