росіяни вранці обстріляли Білозерку на Херсонщині: пошкоджені приватні будинки і дитсадок

Цитата

“російська армія атакувала Білозерку. Ворог завдав ударів близько четвертої ранку. Пошкоджено приватні будинки, а також будівлю дитсадка””, - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Російські війська минулої доби здійснили 75 обстрілів Херсонщини, випустивши 386 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Через російську агресію 6 людей дістали поранення.