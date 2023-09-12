росіяни вранці обстріляли Білозерку на Херсонщині: пошкоджені приватні будинки і дитсадок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. російська армія у вівторок вранці обстріляла селище Білозерка Херсонської області. Через атаку пошкоджені будинки і дитсадок, повідомляє УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
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“російська армія атакувала Білозерку. Ворог завдав ударів близько четвертої ранку. Пошкоджено приватні будинки, а також будівлю дитсадка””, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Російські війська минулої доби здійснили 75 обстрілів Херсонщини, випустивши 386 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Через російську агресію 6 людей дістали поранення.