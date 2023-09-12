россияне утром обстреляли Белозерку на Херсонщине: повреждены частные дома и детсад

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“российская армия атаковала Белозерку. Враг нанес удары около четырех утра. Повреждены частные дома, а также здание детсада””, - говорится в сообщении.

Дополнение

Российские войска за прошедшие сутки совершили 75 обстрелов Херсонщины, выпустив 386 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.