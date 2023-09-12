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Окупанти за добу 75 разів обстріляли Херсонщину: шестеро людей поранені

Київ • УНН

 • 231566 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Російські війська минулої доби здійснили 75 обстрілів Херсонщини, випустивши 386 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Деталі

Зазначається, що по місту Херсон минулої доби ворог випустив 14 снарядів.

Російські військові поцілили, як повідомляється, у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, будівлі амбулаторії та навчального закладу у Херсонському районі.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Доповнення

10 вересня противник здійснив 57 обстрілів Херсонщини, випустивши 250 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Дві людини дістали поранення.

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