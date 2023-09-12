Окупанти за добу 75 разів обстріляли Херсонщину: шестеро людей поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Російські війська минулої доби здійснили 75 обстрілів Херсонщини, випустивши 386 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Деталі
Зазначається, що по місту Херсон минулої доби ворог випустив 14 снарядів.
Російські військові поцілили, як повідомляється, у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, будівлі амбулаторії та навчального закладу у Херсонському районі.
Через російську агресію 6 людей дістали поранення.
Доповнення
10 вересня противник здійснив 57 обстрілів Херсонщини, випустивши 250 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Дві людини дістали поранення.