Окупанти 57 разів обстріляли Херсонщину, двоє людей поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. За минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 250 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Дві людини дістали поранення. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Деталі
Зазначається, що по місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі навчального закладу й одного з підрозділів ДСНС, об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні; вежу мобільного зв'язку в Бериславському районі.
Через російську агресію минулої доби дві людини дістали поранення.
Доповнення
Російські окупанти протягом минулої доби, 9 вересня, 54 рази обстріляли Херсонську область. Унаслідок обстрілів один мирний житель загинув.