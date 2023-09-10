Окупанти обстріляли Херсон: влучили у житловий будинок та цивільну інфраструктуру

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"За минулу добу противник здійснив 54 обстріли, випустивши 247 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію 1 людина загинула.

На ранок неділі, як повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, окупанти влучили у житловий будинок у Херсоні. Сталась пожежа, також пошкоджено магазин та трансформаторна підстанція, будівля закладу освіти.

Нагадаємо

Російські окупанти у суботу обстріляли селище Сонячне Херсонської області, відкрили вогонь по приватних будинках, загинув чоловік.