Оккупанты обстреляли Херсон: попали в жилой дом и гражданскую инфраструктуру
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки, 9 сентября, 54 раза обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов один мирный житель погиб. Утром окупанты обстреляли Херсон, информирует УНН со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
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"За минувшие сутки противник совершил 54 обстрела, выпустив 247 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб.
На утро, как сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, оккупанты попали в жилой дом в Херсоне. Произошел пожар, также повреждены магазин и трансформаторная подстанция, здание учебного заведения.
Напомним
Российские оккупанты в субботу обстреляли поселок Солнечное Херсонской области, открыли огонь по частным домам, погиб человек.