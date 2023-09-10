Оккупанты обстреляли Херсон: попали в жилой дом и гражданскую инфраструктуру

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"За минувшие сутки противник совершил 54 обстрела, выпустив 247 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб.

На утро, как сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, оккупанты попали в жилой дом в Херсоне. Произошел пожар, также повреждены магазин и трансформаторная подстанция, здание учебного заведения.

Напомним

Российские оккупанты в субботу обстреляли поселок Солнечное Херсонской области, открыли огонь по частным домам, погиб человек.