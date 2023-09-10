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Оккупанты обстреляли Херсон: попали в жилой дом и гражданскую инфраструктуру

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки, 9 сентября, 54 раза обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов один мирный житель погиб. Утром окупанты обстреляли Херсон, информирует УНН со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Цитата 

"За минувшие сутки противник совершил 54 обстрела, выпустив 247 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА", - говорится в сообщении. 

Детали

Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб.

На утро, как сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, оккупанты попали в жилой дом в Херсоне. Произошел пожар, также повреждены магазин и трансформаторная подстанция, здание учебного заведения.

Напомним

Российские оккупанты в субботу обстреляли поселок Солнечное Херсонской области, открыли огонь по частным домам, погиб человек.

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