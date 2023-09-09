Окупанти обстріляли селище на Херсонщині: одна людина загинула

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“окупанти обстріляли Сонячне. Є загиблий. Вдень російська армія вкрила вогнем Сонячне. Поцілили в приватні будинки. 48-річний чоловік загинув на місці”, - написав Прокудін у Telegram.

За його словами, росіяни продовжують обстріл області. Тому очільник ОВА закликав залишатися в безпечних місцях.

Російські окупанти протягом минулої доби, 8 вересня, 59 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок обстрілів троє мирних жителів загинуло, ще восьмеро дістали поранення.