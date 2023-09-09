Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине: один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Российские оккупанты днем обстреляли поселок Солнечное Херсонской области, открыли огонь по частным домам, погиб человек, информирует УНН со ссылкой на Telegram председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина.
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“оккупанты обстреляли Солнечное. Есть погибший. Днем российская армия укрыла огнем Солнечное. Попали в частные дома. 48-летний мужчина погиб на месте”, - написал Прокудин в Telegram.
По его словам, россияне продолжают обстрел области. Поэтому глава ОВА призвал оставаться в безопасных местах.
Российские оккупанты за прошедшие сутки, 8 сентября, 59 раз обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов трое мирных жителей погибли, еще восемь получили ранения.