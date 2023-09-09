Херсонщина: окупанти за добу вбили трьох мирних жителів, ще вісьмох поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Російські окупанти протягом минулої доби, 8 вересня, 59 разів обстріляли Херсонську область. Унаслідок обстрілів троє мирних жителів загинуло, ще восьмеро дістали поранення, інформує УНН з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
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"За минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 244 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 5 снарядів", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію гаражного кооперативу у Херсоні; будівлю навчального закладу у Бериславському районі.
Через російську агресію 3 людини загинули, ще 8 - дістали поранення.
Нагадаємо
Херсонську область надвечір атакували російські загарбники. Щонайменше вісім разів ворог вгатив по Михайлівці. Через обстріл загорілася господарча споруда. Постраждалих серед цивільних немає.