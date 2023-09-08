Окупанти надвечір обстріляли Херсонщину: вісім разів вгатили по Михайлівці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Херсонську область надвечір атакували російські загарбники. Щонайменше вісім разів ворог вгатив по Михайлівці. Про це повідомили у тамтешній обласній військовій адміністрації, пише УНН.
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“Армія рф атакувала Михайлівку. Близько 17:20 ворог щонайменше вісім разів вдарив по населеному пункту. Через обстріл загорілася господарча споруда. На щастя, постраждалих серед цивільних немає”, — написала пресслужба Херсонської ОВА у телеграм каналі відомства.
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Цього ж дня російські окупанти скинули авіабомбу по селищу Одрадокам‘янка. Згідно з останньою інформацією там загинули три людини, та ще чотири зазнали поранення.
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Нагадаємо
Напередодні, 7 вересня, російські окупанти обстріляли Херсонську область 62 рази. Унаслідок обстрілів один мирний житель загинув, ще два — дістали поранення.