Херсонщина: окупанти за добу вбили одного мирного жителя, ще двох поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Російські окупанти протягом минулої доби, 7 вересня, 62 рази обстріляли Херсонську область. Унаслідок обстрілів один мирний житель загинув, ще два - дістали поранення, інформує УНН з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
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"За минулу добу противник здійснив 62 обстріли, випустивши 281 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, АГС, ПТРК та авіації. По місту Херсон ворог випустив 7 снарядів", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Військові рф поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію одна людина загинула, ще дві - дістали поранення.
Нагадаємо
Головне управління ДСНС України в Херсонській області 7 вересня повідомило, що рятувальники ліквідували пожежу в одній з квартир багатоповерхівки, в яку влучив снаряд під час ворожого обстрілу Херсону.