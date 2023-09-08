Херсонская область: оккупанты за сутки убили одного мирного жителя, еще двоих ранили

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"За минувшие сутки противник совершил 62 обстрела, выпустив 281 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, АГС, ПТРК и авиации. По городу Херсон враг выпустил 7 снарядов", - говорится в сообщении.

Детали

Военные рф попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще два - получили ранения.

Напомним

Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области 7 сентября сообщило, что спасатели ликвидировали пожар в одной из квартир многоэтажки, в которую попал снаряд во время вражеского обстрела Херсона.