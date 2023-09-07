Окупанти поцілили по житловому кварталу Херсону: рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу в одній з квартир багатоповерхівки, в яку влучив снаряд під час ворожого обстрілу Херсону. Про це повідомляє УНН, посилаючись на сторінку Головного управління ДСНС України в Херсонській області в Facebook.
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"Сьогодні ворог поцілив по житловому кварталу Херсону. Снаряд влучив в одну з квартир дев’ятиповерхівки. На щастя, в помешканні нікого не було", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що рятувальники швидко прибули на місце події та ліквідували пожежу в одній з кімнат квартири. До гасіння залучили 13 вогнеборців та 4 одиниці техніки.
Нагадаємо
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін 7 вересня повідомив, що унаслідок чергового російського обстрілу в одному селі троє людей отримали поранення, один з них помер у лікарні.