Окупанти поцілили по житловому кварталу Херсону: рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці

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"Сьогодні ворог поцілив по житловому кварталу Херсону. Снаряд влучив в одну з квартир дев’ятиповерхівки. На щастя, в помешканні нікого не було", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що рятувальники швидко прибули на місце події та ліквідували пожежу в одній з кімнат квартири. До гасіння залучили 13 вогнеборців та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін 7 вересня повідомив, що унаслідок чергового російського обстрілу в одному селі троє людей отримали поранення, один з них помер у лікарні.