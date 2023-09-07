Вдарили з артилерії та дрона з різницею у 20 хвилин: на Херсонщині армія рф поранила трьох місцевих, один помер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Російська армія сьогодні вчергове обстріляла Херсонську область, внаслідок чого в одному селі троє людей отримали поранення, один з них помер у лікарні, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"російська армія атакувала Одрадокам'янку. Постраждали троє місцевих жителів", - написав Прокудін у Telegram.
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Зі слів голови ОВА, близько 9:40 по населеному пункту вдарила ворожа артилерія.
"Під обстріл потрапив 50-річний чоловік. Односельці доставили його до лікарні в критичному стані. Медики намагалися врятувати життя пораненого, але травми виявилися надто тяжкими. На жаль, від отриманих поранень чоловік помер", - повідомив Прокудін.
"Через двадцять хвилин окупанти знову атакували село. Цього разу вибуховий предмет скинули з безпілотника. Травми середнього ступеня тяжкості отримали двоє чоловіків – 58 та 46 років", - зазначив голова ОВА.
Зараз поранені, як вказано, - у лікарні.