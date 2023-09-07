Оккупанты попали по жилому кварталу Херсона: спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Спасатели ликвидировали пожар в одной из квартир многоэтажки, в которую попал снаряд во время вражеского обстрела Херсона. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на страницу Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области в Facebook.
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"Сегодня враг попал по жилому кварталу Херсона. Снаряд попал в одну из квартир девятиэтажки. К счастью, в помещении никого не было", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что спасатели быстро прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар в одной из комнат квартиры. К тушению привлекли 13 пожарных и 4 единицы техники.
Напомним
Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин 7 сентября сообщил, что в результате очередного российского обстрела в одном селе три человека получили ранения, один из них скончался в больнице.