Ворожа атака по Херсонщині: в ОВА уточнили інформацію щодо постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Авіаударом по Одрадокамʼянці росіяни вбили двох жінок і чоловіка. Всім було від 40 до 50 років. Та поранили ще чотирьох. Внаслідок мінометних обстрілів по Веселому постраждав ще один чоловік. Уточнену інформацію щодо наслідків ворожих атак повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"Загиблим від російського авіаудару по Одрадокамʼянці жінкам було 48 та 40 років, а чоловікові – 46. Мої співчуття рідним та вічна памʼять загиблим від рук російських терористів", - написав Прокудін.
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Через влучання керованої авіабомби травми несумісні з життям отримали двоє жінок та один чоловік.
Ще чотири жінки – поранені. Двох потерпілих, 54 та 62 роки, шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки, 50 та 29 років, лікування проходитимуть амбулаторно.
Крім цього, окупанти вдарили з мінометів по Веселому. Там поранення отримав 67-річний чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні.
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