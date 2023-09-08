Окупанти скинули авіабомбу на Одрадокам‘янку на Херсонщині: троє людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Російські окупанти обстріляли Херсонщину, скинули авіабомбу по селищу Одрадокам‘янка, троє людей загинули. Про це повідомляє МВС, пише УНН.
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«В Одрадокам‘янці російська авіабомба вбила трьох цивільних - 2 жінок та чоловіка», - йдеться у повідомленні.
Також четверо місцевих жителів отримали поранення.
Слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
Доповнення
Російські окупанти протягом минулої доби, 7 вересня, 62 рази обстріляли Херсонську область. Унаслідок обстрілів один мирний житель загинув, ще два - дістали поранення.