Ворожий удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 52

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«Кривий Ріг. Станом 12:30 загинула 1 особа та 52 постраждало. Аварійно-рятувальні роботи тривають», - йдеться у повідомленні МВС.

«Троє з них – «важкі»», - зазначив Сергій Лисак.

За його словами, пожежу, що спалахнула через ракетний удар, рятувальники загасили.

Комунальні служби розбирають завали, вивозять сміття та бите скло.

Внаслідок ворожого удару пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки. Також пошкоджені більш ніж чотири десятки авто.

На місці розгорнуті оперативні штаби для допомоги постраждалим. За словами Лисака, понад 70 людей звернулися по психологічну допомогу.

Нагадаємо

8 вересня військові рф завдали ракетний удар по місту Кривий Ріг. Загинув поліцейський.