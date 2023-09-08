Кількість постраждалих через ворожу атаку на Кривий Ріг зросла до 32, пошкоджені 3 адмінбудівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. До 32 зросла кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Кривого Рогу. Такі дані оприлюднив очільник Дніпропетровської ОВА Серій Лисак, повідомляє УНН.
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«Вже 32 постраждалі через ракетний приліт у Кривому Розі. Більшість – в стані середньої тяжкості або «задовільні». Втім, є й «важкі»», - записав він у Telegram.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджені 3 адмінбудівлі. Побиті 7 житлових будинків, серед них – багатоповерхівка.
Пожежу, яка виникла в гаражах, локалізували.
Правоохоронці та рятувальники продовжують обстежувати територію.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв про 25 постраждалих внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу. Загинув поліцейський.